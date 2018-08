Jak powiedział PAP w niedzielę rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak, 202 interwencje związane były z usuwaniem połamanych drzew. Strażacy 27 razy wypompowywali wodę z piwnic. Ugaszono 6 pożarów, których przyczyną najprawdopodobniej były wyładowania atmosferyczne. Najwięcej - 85 interwencji - odnotowano w woj. kujawsko-pomorskim, 36 w woj. dolnośląskim. "Nikomu nic się nie stało" - podkreślił Frątczak.

Gorszy jest bilans utonięć. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podaje na Twitterze, że wczoraj utopiło się aż 14 osób. "Niestety jest to tragiczny tegoroczny rekord" - napisano. RCB apeluje o ostrożność nad wodą. Bilans utonięć w tym sezonie to 281 osób.

RCB na Twitterze przypomina też, jakie reguły bezpieczeństwa obowiązują nad wodą. Nie należy wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających, wbiegać do wody rozgrzanym i skakać w nieznanych miejscach. Trzeba stosować się do zaleceń ratownika i pamiętać o założeniu kapoku na łódce, kajaku i rowerze wodnym.