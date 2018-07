Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział PAP, że zgodnie z zapowiedzią ministra Mariusza Kamińskiego, po tzw. audycie w służbach specjalnych za rządów PO-PSL do Prokuratury Krajowej skierowano szereg zawiadomień, a wszczęte na ich podstawie śledztwa trwają.

Żaryn przypomniał, że były szef ABW usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu uzyskania przez ustaloną osobę korzyści finansowej i majątkowej.

„Materiał śledztwa wykazał, że szef Agencji, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie poinformował odpowiednich instytucji o posługiwaniu się przez pracownika ABW sfałszowanym dokumentem. Co więcej, Krzysztof B. zdecydował o przyjęciu tej osoby do służby i mianowaniu jej na wysokie stanowisko służbowe” – zaznaczył Żaryn.

Według niego przy podpisywaniu rozkazu personalnego szefa ABW wzięto pod uwagę dokument, który poświadczał nieprawdę, a dzięki temu bliski współpracownik Bondaryka otrzymywał wysokie uposażenie.

„Krzysztof B. podejmując decyzję o wyznaczeniu wskazanego funkcjonariusza na stanowisko służbowe dysponował wiedzą dotyczącą posługiwania się przez niego fałszywym dokumentem. Ta sytuacja stwarzała m.in. podatność ww. funkcjonariusza na szantaż lub wywieranie presji” – ocenił w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Te decyzje ówczesnego szefa ABW są nie tylko sprzeczne z prawem, ale również są oceniane jako działanie na szkodę interesu publicznego oraz interesu służby – dodał Żaryn.

B. szef ABW Krzysztof Bondaryk usłyszał we wtorek w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty w sprawie przyjęcia do służby w Agencji na funkcję jego doradcy osoby, co do której istniały okoliczności powodujące ryzyko podatności na szantaż lub wywieranie presji - podała Prokuratura Krajowa.

Prokuratura postawiła w związku z tym Bondarykowi zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków i uznała, że działał on w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez tę osobę. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte z zawiadomienia ABW. Bondaryk nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, zgadza się na podawanie nazwiska i pokazywanie wizerunku.

PK podała, że w sprawie chodzi o jednego z pracowników cywilnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który miał podrobione świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, a mimo to rozkazem Bondaryka 21 grudnia 2007 roku został przyjęty do służby w Agencji i mianowany funkcjonariuszem w służbie stałej na stanowisku doradcy szefa ABW.

Do zatrudnienia - podała PK - doszło pomimo tego, że w toku postępowania sprawdzającego "ustalono, że kandydat uzyskał i posługiwał się stwierdzającym nieprawdę dokumentem – świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle +ORGMASZ+ z siedzibą w Warszawie".

Od grudnia 2007 do 2015 r. osoba ta osiągała dochody rzędu kilkunastu tys. zł miesięcznie i sprawowała także funkcję członka rad nadzorczych - podała PK. Ogółem w tym okresie osiągnęła prawie 2 mln zł z pracy w ABW i ponad 271 tys. zł z rad nadzorczych - wyliczyła.

Prokurator zarzucił także gen. Bondarykowi niedopełnienie obowiązków - niezawiadomienie prokuratora lub policji o nieprawdziwych dokumentach przedstawionych przez tę osobę przy ubieganiu się o pracę w agencji.

Przestępstwa, które zarzucono Bondarykowi zagrożone są karą do 10 lat więzienia. Bondaryk pełnił obowiązki szefa ABW od połowy listopada 2007 r., a formalnie szefem Agencji został w styczniu 2008 roku. W 2013 roku podał się do dymisji, bo - jak podawały wówczas media - nie zgadzał się z planowanymi zmianami w ABW.