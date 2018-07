"Była to mina podłożona przez talibów, którzy chcieli uderzyć w siły bezpieczeństwa. Ale trafiło na autobus z pasażerami" - powiedział w rozmowie z AFP rzecznik policji w prowincji Farah, Muhibullah Muhib.źródło: ShutterStock

Co najmniej 11 osób zginęło, a 31 odniosło obrażenia we wtorek, gdy autobus wjechał na minę na zachodzie Afganistanu - poinformowała policja w prowincji Farah. Wszystkie ofiary to cywile, w większości kobiety i dzieci.