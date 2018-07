Komisja Europejska na początku lipca uruchomiła wobec Polski procedurę o naruszenie prawa UE w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Bruksela powołuje się bezpośrednio na traktat UE. Warszawa ma miesiąc, by odpowiedzieć na wezwanie do usunięcia uchybienia. Termin ten mija pod koniec tygodnia.

Szef MSZ pytany o polską odpowiedź na wezwanie odpowiedział, że "główne zarysy są już gotowe". "W przeciągu dwóch dni polska przedstawi swoją odpowiedź" - zapowiedział Czaputowicz.

"Będziemy podkreślać, że mamy prawo do reformy systemu, że ta reforma jest zgodna ze standardami obowiązującymi w UE. Komisja Europejska ma prawo do swojej oceny, zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy. My, tak jak zapowiedzieliśmy, reformujemy system sądownictwa po to, by był on bardziej niezależny i efektywny" - dodał minister.