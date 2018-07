Jak poinformowała PAP rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie Ewa Szczepanek, po godz. 14 w niedzielę policja otrzymała zgłoszenie na numer alarmowy 112 o wypadku w wesołym miasteczku.

"Doszło do awarii jednej z karuzel, na której byli 9-latek ze swoim wujkiem. Chłopiec w wyniku wypadku doznał poważnych obrażeń. Nieprzytomne dziecko odtransportowano do szpitala w Olsztynie. Natomiast wujek chłopca został odwieziony z urazem kręgosłupa do szpitala w Szczytnie"- podała Szczepanek.

Policja poinformowała, że lunapark został zamknięty, a funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora zabezpieczają miejsce wypadku i ustalają jego okoliczności. Policja nie precyzuje, w jaki sposób doszło do wypadku i na czym miałaby polegać awaria. (PAP)

autorka: Agnieszka Libudzka