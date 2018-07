Trumpa nie zadowoli zwiększenie wydatków na obronność do 2 proc. PKB do 2024 roku

Ambasador USA w Wielkiej Brytanii Woody Johnson powiedział w środę w wywiadzie dla BBC Radio 4, że wątpi, by zapowiedzi liderów państw NATO o zwiększeniu wydatków na obronność do 2 proc. PKB do 2024 roku zadowoliły prezydenta USA Donalda Trumpa.