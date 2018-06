Do strzelaniny doszło, kiedy deputowany do parlamentu Ibrahim Halil Yildiz odwiedzał lokalne sklepy. Według źródeł bezpieczeństwa, na które powołuje się agencja Reutera, doszło do wymiany ognia między członkami sztabu wyborczego parlamentarzysty a sklepikarzami. W wyniku strzelaniny śmierć poniósł brat Yildiza oraz dwie osoby ze strony przeciwnej. Dziesięć osób zostało zatrzymanych przez policję.

24 czerwca w Turcji odbędą się przyśpieszone wybory prezydenckie. Mają one kluczowe znaczenie, ponieważ to po nich wejdzie w życie większość zmian wzmacniających pozycję prezydenta, uchwalonych w zeszłorocznym referendum. Czerwcową datę głosowania w kwietniu ogłosił prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Wcześniej wybory planowano na listopad 2019 r.

Erdogan sprawuje władzę w Turcji od 2003 roku, początkowo jako premier (do 2014 roku), a następnie jako prezydent. (PAP)