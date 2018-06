Został on we wtorek w programie "Tłit" portalu wp.pl zapytany o referendum konsultacyjne ws. zmian w konstytucji, które zaproponował prezydent Andrzej Duda.

"Pan prezydent jest autonomicznym podmiotem, ma prawo do tego, żeby takie referendum zaproponować. Myślę, że może się pan prezydent spodziewać, że PiS, czyli obóz polityczny, z którego wyszedł, nie będzie jemu tego prawa ograniczał" - powiedział Sasin.

Podkreślił, że jego obóz polityczny nie kryje swoich wątpliwości co do tego, czy referendum konsultacyjne przyniesie pożądany przez prezydenta efekt, ale - jak zaznaczył - prezydent ma prawo do innego zdania.

Dopytywany, czy Senat zgodzi się na referendum ws. konstytucji, Sasin odpowiedział: "myślę, że tak". "Nie sądzę, żeby Senat chciał prezydentowi stanąć na drodze do tego, żeby realizować tę inicjatywę, przy pełnej świadomości, że jakimiś szczególnymi entuzjastami tego projektu nie jesteśmy" - dodał.

Podkreślił, że jest przekonany, iż PiS nie chce prezydentowi uniemożliwiać wykonania pomysłu, do którego - jak dodał - Andrzej Duda jest bardzo przywiązany.

3 maja prezydent zapowiedział, że złoży w Senacie wniosek, by referendum konsultacyjne ws. konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada; zaapelował też o udział w tym głosowaniu, "w którym wszyscy Polacy będą mogli wypowiedzieć się, co do swojej wizji przyszłego ustroju Polski".

We wtorek odbędzie się posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju dot. przygotowań do referendum konsultacyjnego. Andrzej Duda najprawdopodobniej przedstawi tam propozycje pytań referendalnych.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.