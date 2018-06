Czerniec przypomniała, że system e-learningu o zagadnieniach antykorupcyjnych CBA uruchomiła z europejskim dofinansowaniem i we współpracy z Litwą i Łotwą w 2014 r. W ostatnich 4 latach - do wprowadzenia zmian jego absolwentami w trzech polskich i trzech angielskojęzycznych wersjach zostało ponad 65 tys. osób.

Po odświeżeniu strony i skróceniu szkoleń, ale bez szkody dla przekazywanej treści, kurs można przejść w ok. 3 godziny, co jest dużym ułatwieniem np. dla korzystających z niego w pracy urzędników - zaznaczyła dyrektor. Część urzędów i firm państwowych zobowiązała swoich pracowników do ukończenia takiego szkolenia i dostarczenia certyfikatu. Również zagraniczne firmy zalecały przejście takich szkoleń pracownikom swoich polskich oddziałów.

Łącznie kursy w nowej formule zakończyło 47 tys. 767 osób. Najwięcej chętnych zdobyło certyfikat e-szkolenia "Korupcja w administracji publicznej" - blisko 20 tys. osób, szkolenie "Przeciwdziałanie korupcji" ponad 15 tys., a "Korupcja w biznesie" - blisko 13 tys. osób.

Angielskojęzyczne wersje nie zmieniły się i łącznie skorzystało z nich od uruchomienia e-szkolenia 400 osób.

Poprzednie e-kursy zakończyło łącznie 65 tys. 191 osób. Szkolenie "Korupcja w administracji publicznej" - prawie 47 tys. osób, szkolenie "Przeciwdziałanie korupcji" ponad 10 tys., a "Korupcja w biznesie" - ponad 8 tys. osób.

Uznajemy przeciwdziałanie korupcji przez podnoszenie wiedzy antykorupcyjnej społeczeństwa, za jeden z naszych obowiązków - powiedziała PAP Czerniec. Szkolenia powstały ze środków unijnych, to jeden z niewielu przykładów takiej aplikacji antykorupcyjnej w Europie - zaznaczyła.

"Widać po liczbie uczestników, że zmiana korzystnie wpłynęła na zainteresowanie e-szkoleniem. Od 20 listopada, czyli przez sześć miesięcy mamy taki wynik, na który w poprzedniej formule trzeba było czekać prawie cztery lata" - podkreśliła dyrektor. Zakładaliśmy, że ze szkolenia skorzysta rocznie ok. 4.5 tys. osób, a osiągnęliśmy ten wynik po dwóch miesiącach nowego funkcjonowania platformy e-learningowej - powiedziała.

Zaznaczyła, że choć część osób kończyła kilka kursów - dwa lub trzy, mimo to można szacować, że ok. 112 tys. osób łącznie od początku istnienia e-szkolenia zapoznało się z nim.

Dyrektor Czerniec pytana o kolejne kroki rozwoju tej formy nauczania, powiedziała, że wiele europejskich służb antykorupcyjnych jest zainteresowanych stworzeniem w oparciu o polski model e-kurs europejskiego. "Wspólna byłaby podstawowa część szkolenia dotycząca tego, czym jest korupcja, jak ją rozpoznać, a osobne dla każdego kraju szkolenie z krajowych przepisów antykorupcyjnych" - wyjaśniła.

Zaznaczyła jednak, że taka wspólna inicjatywa wymaga środków finansowych i dopiero trwają rozmowy na ten temat.

Dyrektor wyjaśniła, że CBA prowadzi też szkolenia tradycyjne, z udziałem funkcjonariuszy, ale w ograniczonym zakresie - dla organów administracji państwowej, czy spółek skarbu państwa, czy zarządów firm. Wiele informacji można znaleźć też na stronie antykorupcja.gov.pl i macierzystej stronie CBA - cba.gov.pl.

Kurs można znaleźć pod adresem szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl.

Po wejściu w życie RODO przy korzystaniu z kursu nie są gromadzone dane osobowe. W razie potrzeby przerwania szkolenia generowany jest specjalny kod, który pozwala powrócić do kursu, a nie zaczynać go od nowa - wyjaśniła dyrektor. Certyfikat ukończenia kursu drukuje samodzielnie każdy z absolwentów, wpisując swoje dane.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski