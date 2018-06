Sejmowa komisja ustawodawcza opowiedziała się we wtorek za przyjęciem, z poprawkami, uchwały PiS ws. powołania komisji śledczej ds. VAT. Jednocześnie komisja ta negatywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczącej powołania takiej komisji przygotowany przez posłów Kukiz'15.

Pytany o kalendarz dalszych prac dotyczących powołania komisji śledczej ds. VAT Horała powiedział, że to zależy od decyzji prezydium Sejmu, czy zaktualizuje porządek obrad obecnego posiedzenia Sejmu. Projekt uchwały musi bowiem wrócić na posiedzenie planarne Sejmu, który rozstrzygnąłby o przyjęciu, bądź nie, poprawek do uchwały i przyjęciu całej uchwały o utworzeniu komisji.

"Wtedy marszałek daje klubom czas na zgłoszenie kandydatur (do komisji - PAP) i jest uchwała o składzie osobowym" - powiedział poseł.

Zapytany, kiedy zatem komisja mogłaby zostać powołana powiedział, że "albo na tym posiedzeniu, albo na następnym". "Zaraz w chwili, kiedy jest powołana, ruszają jej prace. Wtedy zbiera się następnego dnia na przykład, wybiera prezydium" - poinformował.

Według posła raczej nie ma jednak szans, że jeszcze w czerwcu odbędą się przesłuchania świadków. Zdaniem Horały rozpocznie się natomiast praca komisji. "To jest też na przykład wystąpienie o dostęp do dokumentów, ustalenie listy świadków, wysłanie wezwań do świadków itd." - wyjaśnił poseł.

Podkreślił, że świadków nie wzywa się z dnia na dzień. "Wezwania można wysłać, ale terminy muszą być dochowane" - zastrzegł.

Nie wykluczył, że przesłuchania odbędą się w lipcu br., jeżeli taka będzie decyzja komisji. "Być może komisja zdecyduje, że najpierw chce przeanalizować jakieś dokumenty i na tej podstawie przesłuchać świadków" - poinformował.

Pytany o kolejność przesłuchiwania świadków zastrzegł, że to także zależeć będzie od komisji. "Wydaje mi się, że ze względu na krótki czas i ogrom pracy komisja będzie musiała działać wielowątkowo. Więc nie będzie takiej prostej systematyki +po nitce do kłębka+, tylko w niektórych wątkach może być od razu szczebel decyzyjny (przesłuchiwany - PAP), a w innych nie (...)" - powiedział.

Poinformował, że pozostałych - poza nim - kandydatów PiS na członków komisji na razie nie wskazano. Zdaniem posła zostaną pewnie przedstawieni "w najbliższym czasie". (PAP)

