Nie zdążył. 31 maja jego koledzy znaleźli go wiszącego na słupie energetycznym. Na razie nie wiadomo, czy popełnił samobójstwo, czy ktoś mu w tym pomógł. Jak ustaliliśmy, pod uwagę brane jest przeniesienie sprawy z prokuratury w Legnicy i policji w Głogowie do Wrocławia (by wykluczyć stronniczość).

Sprawa może być też badana pod kątem samobójstwa pod naciskami. O postępach śledztwa na bieżąco jest informowany premier Morawiecki. Paweł, brat posła Sylwestra Chruszcza, interesował się też KGHM. Oskarżał kombinat o możliwość fałszowania danych o emisji szkodliwego arsenu, o czym pisaliśmy od lutego.

