W minionym tygodniu Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że tegoroczny XXIV Sejm Dzieci i Młodzieży - który miał się odbyć jak co roku 1 czerwca - odbędzie się we wrześniu m.in. z uwagi na trwająca w Sejmie akcję protestacyjną osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów.

W środę posłowie Kukiz'15 zaapelowali do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, aby Sejm Dzieci i Młodzieży odbył się w planowanym wcześniej terminie - czyli 1 czerwca w Sejmie. Według Kukiz'15, nie ma żadnych podstaw, aby obrady SDiM przekładać na inny termin.

Grzegrzółka podkreślił, że "akcja protestacyjna, która odbywa się w Sejmie ma wpływ na kalendarz prac Izby oraz szereg innych spraw jak np. organizację dostępu na teren kompleksu sejmowego". "W tych trudnych i niepowszechnych okolicznościach wszystkie decyzje podejmowane przez Kancelarię Sejmu bądź Straż Marszałkowską, wynikają z przepisów wstępowych i reguł bezpieczeństwa" - zaznaczył dyrektor CIS.

Jak dodał, decyzja o przesunięciu organizacji Sejmu Dzieci i Młodzieży "nie była łatwa, ale podyktowana aktualną sytuacją".

Dyrektor CiS oświadczył, że Kancelaria Sejmu "za wszelką cenę" dążyła do tego, by nie odwoływać wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, które ma się odbywać w gmachu parlamentu w najbliższych dniach. "Dlatego jesteśmy przygotowani do realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z ustaleń z przedstawicielami Sojuszu Północnoatlantyckiego" - zapewnił.

W związku z przesunięciem daty SDiM, zawiązała się nieformalna grupa organizująca alternatywne posiedzenie młodzieżowego Sejmu pod zmienioną nazwą - Parlament Dzieci i Młodzieży. Na wniosek koordynatora grupy - jednego z byłych marszałków SDiM, a obecnie sekretarza Nowoczesnej w woj. zachodniopomorskim - Błażeja Papiernika, rektor Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Pałys wydał zgodę na zorganizowanie alternatywnego posiedzenia 1 czerwca na terenie UW. Obrady mają odbyć się w Audytorium Maximum.

W środę marszałek Sejmu Marek Kuchciński na Twitterze zapewnił posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży, że Sejm cały czas czeka na ich obrady. "Data obrad została przeniesiona, ale przygotowania do wydarzenia trwają" - zadeklarował. Jego zdaniem, święto demokracji, jakim jest posiedzenie SDiM, powinno odbywać się w sali plenarnej Sejmu, która - jak zaznaczył Kuchciński - najlepiej oddaje ducha parlamentaryzmu. "Nie dajcie się podzielić, wplątać w bieżącą politykę" - zaapelował Kuchciński do młodych posłów.

Posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży - wzorowane na procedurach obowiązujących w prawdziwym parlamencie - są organizowane w budynku Sejmu od 1994 r.

Wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO z udziałem kilkuset parlamentarzystów z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także delegatów z krajów stowarzyszonych i obserwatorów odbędzie się w Sejmie pod koniec tygodnia - 25-28 maja.