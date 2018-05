Kamień węgielny pod budowę Forum Gdańsk, które powstało w centralnym miejscu Gdańsku w ramach rewitalizacji Targu Siennego i Targu Rakowego, wmurowano w czerwcu 2015 roku. Kompleks powstał w jednej z najlepszych lokalizacji na terenie Trójmiasta, na ponad 6-hektarowej działce w obrębie ulic 3 Maja, Armii Krajowej, Wały Jagiellońskie i Hucisko, w sąsiedztwie dworca kolejowego Gdańsk Główny, zabytkowego Głównego Miasta i wielu budynków użyteczności publicznej. W pobliżu Forum powstał duży przesiadkowy węzeł komunikacyjny.

Nakład finansowy związany z budową Forum wynosi ok. 900 mln zł, z tego ok. 140 mln zł przeznaczono na inwestycje publiczne.

Inwestor, międzynarodowy koncern Multi Development BV poinformował w środę w komunikacie, że Forum Gdańsk zostanie otwarte 16 maja. Do użytku mają być oddane m.in. place i spacerowy bulwar. Jak podano, przestrzeń publiczna stanowi prawie 44 proc. powierzchni kompleksu, z czego ponad połowa znajduje się pod gołym niebem. Zieleń projektowana jest na łącznej powierzchni ok. 2 hektarów na różnych poziomach.

Dopiero jesienią ma być uruchomiony „Kunszt Wodny”, który powstaje na terenie dawnej pętli autobusowej przy Targu Rakowym. Do użytku nie zostanie też oddanych wiele sklepów oraz lokali gastronomicznych. „Mogą jeszcze trwać ostatnie prace wykończeniowe (…) np. elewacji budynku kina oraz na Bulwarze Kanału Raduni i dokończenie prac nad budową koryta edukacyjnego” – podano w komunikacie. Także pobliski park będzie rewitalizowany już po otwarciu Forum.

Podano, że na terenie kompleksu będzie m.in. ok. 130 ławek wypoczynkowych, w strefie gastronomicznej ma być prawie 600 miejsc do siedzenia, mają być place zabaw, pokoje rodzinne oraz jeden pokój dla mam karmiących. Na pięciu poziomach parkingu Forum powstało 1030 miejsc postojowych. Powstało ok. dwóch tysięcy miejsc pracy. W kompleksie swoją nową siedzibę będzie miał m.in. Instytut Kultury Miejskiej. Przez całą dobę ma być dostępny Bulwar kanału Raduni, którym będzie można przejść z centrum miasta do nowego węzła przesiadkowego.

Wcześniej na tym terenie były tory kolejowe oraz pozostałości pawilonów handlowych z lat 90. ubiegłego stulecia. Część kompleksu znajduje się na płycie o pow. 2,5 ha przykrywającej wykop kolejowy, jakim biegną tory wzdłuż ul. 3 Maja. Podczas budowy Forum Gdańsk archeolodzy wydobyli ponad 10 tys. eksponatów.

Prace nad opracowaniem koncepcji przebudowy i opracowanie dokumentacji projektowej dla Śródmieścia trwały od 2008 roku. Targ Sienny i Targ Rakowy zostały zagospodarowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego miasta z Multi Development BV, inwestorem wybranym w drodze międzynarodowego, otwartego postępowania konkursowego.

Multi Development BV to jeden z największych deweloperów, właścicieli i zarządców wysokiej jakości centrów usługowo-handlowych w Europie oraz Turcji.(PAP)

autor: Bożena Leszczyńska

edytor: Dorota Skrobisz