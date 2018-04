"Patryk Jaki jutro obieca warszawiakom wszystko, choćby parkingi, które zaczynamy budować po to, aby uwolnić nasze place od samochodów. Proponuję debatę o funduszach europejskich, które #Warszawa straci przez Jakiego? Porozmawiajmy - 2.05 w dniu ogłoszenia propozycji budżetu UE" - napisał Trzaskowski.

Wcześniej w niedzielę Patryk Jaki pytany w programie "Gość Wiadomości", czy weźmie udział w debacie z Rafałem Trzaskowskim, powiedział: "to dla mnie oczywiste". "Będę wzywał do prawdziwej dyskusji o przyszłości Warszawy, ale również o tym, co się wydarzyło. Pamiętajmy, że Trzaskowski to wychowanek Hanny Gronkiewicz-Waltz. To jej były szef sztabu. To czwarta kadencja Hanny Gronkiewicz-Waltz. Każdy z nas może wybrać: albo skompromitowana administracja Hanny Gronkiewicz-Waltz, albo nowe otwarcie" - powiedział polityk Zjednoczonej Prawicy.

W wyborach prezydenta Warszawy zmierzą się poseł PO Rafał Trzaskowski i szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki. Startować mają też lider stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak oraz - jako kandydat SLD - b. minister kultury Andrzej Celiński. Rządząca od 12 lat miastem Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję.

Start Patryka Jakiego w Warszawie - jako kandydata Zjednoczonej Prawicy - ogłosił w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Choć informacje na temat możliwego kandydowania szefa komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji i wiceministra sprawiedliwości pojawiały się od kilku miesięcy, to obóz rządzący brał także pod uwagę możliwość wystawienia marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz szefa kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego Michała Dworczyka. Ostatecznie Zjednoczona Prawica postawiła na 33-letniego polityka Solidarnej Polski, najbliższego współpracownika szefa tej partii, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Trzaskowski to były minister administracji i cyfryzacji, a także b. wiceszef MSZ ds. europejskich w rządach PO-PSL. W 2010 roku kierował sztabem wyborczym Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jego start ogłoszono pod koniec listopada zeszłego roku jako efekt porozumienia szefa PO Grzegorz Schetyny i ówczesnego lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru. Uzgodniono wówczas, że poseł Platformy będzie kandydatem na prezydenta stolicy, a polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej po ewentualnych zwycięskich wyborach zostanie jego zastępcą w warszawskim ratuszu.