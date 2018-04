W czasie piątkowej konferencji Trump wezwał Niemcy do przeznaczania co najmniej 2 proc. PKB na obronność. "Wiele państw, choć patrzy się na nie jako na jeden blok, na tym naprawdę skorzysta. (...) Gdy każdy będzie płacił tyle, ile powinien, będzie to olbrzymia korzyść dla NATO. Niektóre kraje płacą nawet więcej niż muszą" - zauważył.

W tym kontekście Trump wymienił Polskę: "Polska jest wspaniała, płaci nieco więcej niż się od niej oczekuje czy niż musi", bo widzi, że to USA ponoszą ciężar kosztów. "Może czują, że to niesprawiedliwe; (...) my to bardzo doceniamy" - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki napisał w sobotę na Twitterze: "Polska poważnie podchodzi do zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom oraz do swoich zobowiązań w ramach NATO. Już teraz wydajemy ponad 2 proc. PKB na obronę narodową, a do 2030 r. osiągniemy pułap 2,5 proc. Nasi sojusznicy to doceniają. Dziękuję Donaldowi Trumpowi za te ważne słowa".(PAP)

autor: Mieczysław Rudy