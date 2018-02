- Unia Europejska nie ma słów na opisanie horroru, którego doświadczają mieszkańcy Wschodniej Guty. Setki cywilów, kobiet i dzieci jest obecnie obiektem celowych i ustawicznych ataków. Są to prawdziwe, niewinne ofiary tej wojny - głosi oświadczenie wysokiej przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Zdaniem Mogherini stworzenie nieograniczonego dostępu i ochrona ludności cywilnej jest dla społeczności międzynarodowej obowiązkiem moralnym i sprawą najwyższej wagi. Dlatego wezwała państwa do zjednoczenia się w tej sprawie i powstrzymania ludzkiego cierpienia.

Mogherini zaapelowała do wszystkich stron konfliktu oraz gwarantów wyznaczonych w Syrii obszarów deeskalacji - Rosji, Iranu i Turcji - by podjęły wszelkie niezbędne środki do wprowadzenia zawieszenia ognia i ochrony ludności zgodnie z wymogami prawa międzynarodowego.

Dramat syryjskiej Wschodniej Guty

- Reżim syryjski musi natychmiast zaprzestać prowadzenia działań przeciwko własnym obywatelom i wypełnić wobec nich swój elementarny obowiązek polegający na zapewnieniu im ochrony - domagała się Mogherini.

Szefowa unijnej dyplomacji oświadczyła, że UE poprze inicjatywę ONZ w sprawie wprowadzenia w rejonie walk 30-dniowego zawieszania ognia. Przypomniała przy tym oficjalne stanowisko UE, według którego konfliktu w Syrii nie da się rozwiązać środkami militarnymi, a jedynie na drodze politycznego procesu pod egidą ONZ.

Wschodnia Guta, rebeliancka enklawa na wschodnich przedmieściach Damaszku, jest od lutego intensywnie bombardowana przez wojska prezydenta Syrii Baszara el-Asada. Według ONZ od 4 lutego w walkach we Wschodniej Gucie śmierć poniosło co najmniej 346 cywilów, a 878 zostało rannych. Większość to ofiary rządowych nalotów. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka uważa, że część samolotów nad Gutą mogła być rosyjska.

W nocy z poniedziałku na wtorek ONZ wezwała syryjską armię do natychmiastowego wstrzymania bombardowań oblężonego regionu, w którym w dramatycznych warunkach przebywa ponad 400 tys. osób.

W 2017 roku Wschodnia Guta włączona została do wyznaczonych przez Rosję, Iran i Turcję stref deeskalacji, ale nie zapewniło to bezpieczeństwa cywilom.

Rada Bezpieczeństwa ONZ ma w piątek zagłosować w sprawie projektu rezolucji domagającej się 30-dniowego rozejmu w Syrii, aby umożliwić dostawy pomocy i ewakuację medyczną.