Maszyna, nazywana "zegarem na 10 tys. lat", jest projektem amerykańskiej Long Now Foundation. Bezos finansuje kosztującą 42 mln USD budowę.

Bezos skomentował opublikowane na Twitterze wideo: "instalacja się rozpoczęła - wysoki na 152 metry, całkowicie mechaniczny, napędzany termicznymi cyklami dnia i nocy, synchronizujący się w południe, symbol długoterminowego myślenia zegar na 10 tys. lat powstaje dzięki geniuszowi Danny'ego Hillisa, Zandera Rose'a i reszty zespołu zegarowego".

Zegar napędzany jest ogromnym odważnikiem zawieszonym na przekładni, wykonano go z wytrzymałych materiałów, co ma pozwolić mu przetrwać wieki. Szef Amazona osobiście zajął się inwestycją w ten projekt, gdyż uważa, że ludzie powinni planować na przyszłość wykraczającą poza długość ich żyć.

"My ludzie staliśmy się tak zaawansowani technicznie, że w pewien sposób jesteśmy zagrożeniem dla samych siebie. Z czasem coraz bardziej będzie ważne, by ludzkość przyjęła długoterminowe spojrzenie na swoją przyszłość" - powiedział Bezos w 2012 roku dziennikowi "The Wall Street Journal". "W trakcie życia tego zegara USA przestaną istnieć. Cywilizacje upadną i powstaną nowe. Nowe sposoby rządzenia zostaną wymyślone" - zaznaczył z kolei szef Amazona w wywiadzie dla portalu Wired.

Poza Bezosem w wykonanie projektu zaangażowani są m.in. muzyk Brian Eno oraz pisarze Kevin Kelly i Stewart Brand.

Zegar jest projektem mieszczącej się w San Francisco organizacji The Long Now Foundation, która została założona przez Danny'ego Hillisa w 1996 roku. Jej działalność ma na celu "popularyzację myślenia długoterminowego" i być "przeciwwagą dla ciągle przyspieszającej kultury".

