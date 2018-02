Niemcy: Centralna Rada Żydów zaniepokojona ustawą o IPN

Centralna Rada Żydów w Niemczech (ZdJ) w liście do ambasadora RP Andrzeja Przyłębskiego wyraziła zaniepokojenie nowelą ustawy o IPN i wezwała polskie władze do jej zmiany tak, by nie weszła w życie w obecnym kształcie. Przyłębski mówi o nieporozumieniu.