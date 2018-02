Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności działania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz wzrost jakości opieki nad dziećmi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby apteki leków cytostatycznych. Szacowana całkowita wartość projektu to prawie 8 mln 470 tys. zł (ok. 7,2 mln zł rządowego wsparcia).

W ramach projektu szpital zakupi m.in. nowe inkubatory, respiratory, kardiomonitory, aparat rentgenowski oraz oprogramowanie PACS (system informatyczny do archiwizacji i transmisji obrazów z urządzeń diagnostycznych – PAP).

"Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tę umowę z panem dyrektorem podpisać. To jest kolejna umowa. Aktywność szpitala wojewódzkiego, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury jest bardzo duża. Dla nas jest to duża radość, że szpital, który stanowi bazę dla wydziału lekarskiego jeśli chodzi o bazę kliniczną, może te środki pozyskiwać. Oczywiście, wszystko dla pacjentów, tym razem dla małych pacjentów" – podkreślił Tombarkiewicz.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Andrzej Domański, dziękując za wsparcie ze strony ministerstwa zdrowia zaznaczył, że jest to jednocześnie prezent dla lecznicy z okazji 50-lecia jej istnienia.

Dodał, że "ten sprzęt jest bardzo potrzebny, ponieważ część dotychczasowych urządzeń jest już przestarzała". "Są to ważne i istotne pieniądze" – zapewnił Domański.

Najwięcej, bo ok. 1,3 mln zł, kosztować będzie zakup urządzenia RTG. Dyrektor podkreślił, że być może przybędzie jedno lub dwa stanowiska do intensywnej terapii noworodków. "Generalnie to jest poprawa warunków pobytowych na każdym poziomie" – dodał.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach to największa tego typu placówka w regionie i jedna z największych w Polsce - ma 24 oddziały i ponad tysiąc łóżek. Zatrudnia ponad 300 lekarzy i blisko 800 pielęgniarek. Rocznie szpital leczy stacjonarnie 41 tys. pacjentów. 130 tys. chorych przyjmują przyszpitalne poradnie specjalistyczne.

W październiku 2015 r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach został połączony z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym i stał się jednym z największych, wieloprofilowych podmiotów leczniczych w Polsce. Oddziały dziecięce funkcjonują w strukturach Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii imienia Władysława Buszkowskiego i mieszczą się w odrębnym budynku.(PAP)

autor: Piotr Grabski