Protestuje pan?

Nie, gratuluję. Gratuluję polskiemu rządowi tego, że doprowadził do powstania takiej ustawy. Nasz korpus dyplomatyczny przez lata nie wiedział, jak bronić Polski. Po prostu tego nie potrafił. Zadaniem dyplomatów jest przecież być grzecznym i dyplomatycznym. Nie nauczyli się, jak elegancko przedstawiać argumenty w obronie swojego kraju, często nie mają czasu albo wiedzy, by bronić własnej ojczyzny. Mam tu na myśli dyplomatów, których się wystarczająco nie kształci ani nie szkoli, ani nie przygotowuje do bronienia Polski, zwłaszcza przed posądzaniem o antysemityzm. A ja wiele razy powtarzałem, że Polska była żydowskim krajem przez wieki.

Magazyn DGP źródło: Dziennik Gazeta Prawna

A jednak antysemityzm w Polsce występuje.

Incydentalnie. A to, że kilka lat temu nawet prezydent Obama użył określenia „polskie obozy śmierci”, to jest wstyd dla polskiej dyplomacji. Teraz gratuluję rządowi polskiemu, że w ciągu siedmiu dni załatwił sprawę, której polskiej dyplomacji nie udało się załatwić przez 70 lat. Proszę pamiętać, że kiedyś Amerykanie wcale nie byli pewni, czy chcą, żeby Polska wchodziła do NATO. Ale rząd wysłał Bronisława Geremka, Żyda, do negocjacji. I on załatwił sprawę pomyślnie. Rozmawiałem z nim w Los Angeles. Myślał o Polsce, nie o sobie. A ponieważ dużo rozumiał, wiedział, jak przekonać innych. Nasi dyplomaci dzisiaj nie posiadają takich umiejętności, a jeżeli są tacy, którzy je mają, to nie starcza im odwagi, aby bronić kraju. Mówię „nasi”, bo jestem Polakiem i Amerykaninem.

Dlaczego Izrael zaprotestował przeciwko ustawie?

Z kilku powodów. Przykro mi to mówić, ale w izraelskim rządzie nie ma zbyt wielu światłych ludzi. Otwarcie mówię, że coraz częściej wstydzę się za rządzących Izraelem. Izrael nie ma prawa wtrącać się w prawodawstwo rządu polskiego. Oczywiście chodzi również o pieniądze, bo możliwość oskarżania Polaków o Holokaust to również możliwość wyciągania odszkodowań i restytucji mienia. Ale powinniśmy być wdzięczni Izraelowi za ten protest, bo dzięki temu do wielu głów w końcu dotrze, że nie było żadnych polskich obozów śmierci, tylko niemieckie, nazistowskie, hitlerowskie. Oczywiście nie ma się co obawiać, że ktoś w Australii czy Nowej Zelandii, kto nie zastanowił się nad tym, co mówi, zostanie pozbawiony wolności za mówienie o polskich obozach śmierci. Ale im bardziej Izrael i inni będą protestować, tym lepiej świat będzie wiedział, że to Niemcy odpowiadają za Holokaust, a nie Polacy, nie naród polski.

