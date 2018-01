Sejm 26 stycznia uchwalił nowelizację ustawy o IPN - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, zgodnie z którą każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".

"Polski rząd twierdzi, że ustawa, która został przyjęta na poprzednim posiedzeniu Sejmu walczy ze zwrotem +polskie obozy śmierci+ i zakłamywaniem historii. W związku z tym chcemy zapytać, co przez ten czas zrobiła Polska Fundacja Narodowa, która była do tego powołana" - powiedział Szłapka na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie.

We wniosku, oprócz działań podjętych przez PFN "w okresie od 1 października 2017 roku do 29 stycznia 2018 roku w celu zwalczania zwrotu +polskie obozy śmierci+", Nowoczesna pyta też m.in. o "strategię walki" jaką Fundacja w tym celu przyjęła oraz łączny budżet, który został przeznaczony na realizację tych działań w wymienionym okresie oraz jaki został zaplanowany na cały bieżący rok.

"To są bardzo proste pytania i jeżeli politycy PiS utrzymują, że Polska Fundacja Narodowa nie jest przekrętem, to mają okazje udowodnić to odpowiadając na te pytania" - powiedział Szłapka.

Odnosząc się do zapisów nowelizacji ustawy o IPN Szłapka ocenił, że została ona napisana "na użytek wewnętrzny" i "nie daje żadnych narzędzi do walki o prawdę historyczną".

Do nowych przepisów krytycznie odniosły się władze Izraela, m.in. premier Benjamin Netanjahu. Ambasador Izraela Anna Azari zaapelowała o zmianę w tej nowelizacji. W wystąpieniu wygłoszonym podczas sobotnich obchodów 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz podkreśliła, że "Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady". Zastępca ambasadora RP w Tel Awiwie został wezwany w niedzielę do izraelskiego MSZ, "wyrażono sprzeciw Izraela wobec sformułowań w ustawie o IPN". "Zwłaszcza termin przyjęcia (ustawy - PAP), w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, był zadziwiający i niefortunny" - napisało izraelskie MSZ.

W niedzielę wieczorem premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Morawiecki powiedział PAP, że w rozmowie z szefem izraelskiego rządu podkreślił, że państwo polskie było napadnięte i okupowane; nie ma mowy o odpowiedzialności Polski za Holokaust. Zaznaczył przy tym, że "jesteśmy otwarci na dialog, chcemy dyskutować i badać prawdę historyczną".

Szef polskiego rządu przypomniał też o polsko-izraelskim oświadczeniu z 2016 roku, w którym była mowa o niedopuszczalności sformułowania "polskie obozy śmierci". Wspomniał też, że prawną konsekwencją takiego właśnie stanowiska było przyjęcie przez polski Sejm regulacji dopuszczającej możliwość kary grzywny lub kary do 3 lat więzienia za świadome rozpowszechnianie sformułowania "polskie obozy śmierci".

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda mówił w Żorach, że nigdy nie zgodzi się, byśmy my jako naród, czy Polska jako państwo, byli oczerniani poprzez zakłamywanie prawdy historycznej i poprzez fałszywe oskarżenia. Dodał, że w ostatnich dniach pod adresem naszego kraju i naszego narodu padło ich zbyt wiele.

Później w poniedziałek w wywiadzie dla TVP prezydent odnosząc się nowelizacji ustawy o IPN i reakcji jakie wywołała stwierdził, że należy spokojnie wyjaśniać sprawę, natomiast nam absolutnie nie wolno się wycofać. Jak dodał, Polska ma prawo bronić prawdy historycznej.

Misją Polskiej Fundacji Narodowej jest budowa pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą. Fundacja powstała z inicjatywy 17 prezesów spółek Skarbu Państwa. (PAP)

autor: Maciej Zubel

(planujemy kontynuację)