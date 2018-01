W poniedziałek do sejmowego klubu PSL dołączył poseł Michał Kamiński (dotychczas koło Unii Europejskich Demokratów). W sobotę gdy poseł Mieczysław Baszko ogłosił swoje przejście z PSL do Porozumienia (partii wicepremiera Jarosława Gowina), media informowały o możliwości rozpadu 15-osobowego klubu Stronnictwa, co jednak dementował prezes ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz.

"PSL jest elementem ataku ze strony PiS; to widać, że chcą po prostu zanihilować ruch ludowy (...). To operacja, która ma zanihilować klub PSL-u, a potem, próbować zabierać elektorat Polskiemu Stronnictwu Ludowemu" - mówił w poniedziałek w Katowicach szef Platformy. Za część takich działań uznał np. wybiórcze przedstawianie postaci i dokonań przedwojennego lidera ludowców Wincentego Witosa.

Schetyna zapewnił o wsparciu Platformy dla PSL. "Będziemy ich wspierać; jesteśmy w koalicjach w 15 sejmikach i będę trzymał za nich kciuki. Uważam, że zrobią wszystko, żeby sobie dać radę i żeby obronić swoją pozycję w następnych wyborach samorządowych - głęboko w to wierzę i głęboko im tego życzę" - powiedział.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że intencją PSL i Unii Europejskich Demokratów jest stworzenie federacyjnego klubu parlamentarnego, przy zachowaniu "podmiotowości" i wartości obu ugrupowań. (PAP)

autor: Marek Błoński