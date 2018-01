W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odwołał ze stanowisk w rządzie dotychczasowych szefów m.in.: MON - Antoniego Macierewicza, MSZ - Witolda Waszczykowskiego, resortu środowiska - Jana Szyszkę, resortu zdrowia - Konstantego Radziwiłła, resortu cyfryzacji - Annę Streżyńską. Resort spraw zagranicznych objął Jacek Czaputowicz; obrony - Mariusz Błaszczak; spraw wewnętrznych i administracji - Joachim Brudziński, a środowiska - Henryk Kowalczyk.

Adam Bielan pytany w TVN24 o odejście Antoniego Macierewicza, powiedział, że został on odwołany z funkcji ministra obrony narodowej, "natomiast dalej pozostaje bardzo ważnym politykiem naszego obozu". Jak dodał, b.szef MON otrzymał propozycję, którą przyjął, "żeby pokierować podkomisją ds. wyjaśnienia tragedii smoleńskiej". "Myślę, że z czasem może otrzymać też jakieś bardzo ważne funkcje w parlamencie" - podkreślił wicemarszałek.

Zapytany, kto zdecydował o zmianie na stanowisku szefa MON, powiedział, że "to był proces, w którym uczestniczyło wielu polityków". "Bardzo dużo do powiedzenia miał pan premier Mateusz Morawiecki. Dużo też, w sensie formalnym, miał do powiedzenia prezydent Andrzej Duda. Mówię tu o wszystkich zmianach, nie tylko tej konkretnej. I, rzecz jasna, dużo do powiedzenia miał lider obozu Jarosław Kaczyński. Więc w takim trójkącie zapadały te najważniejsze decyzje" - podkreślił wicemarszałek Senatu.

Pytanie o przyczyny odejścia ministra Macierewicza, Bielan odpowiedział, że decyzja nie należała do niego. "Wydaje mi się, że potrzebne było pewne nowe otwarcie rządu" - dodał.

Na początku grudnia ub.r. prezydent przyjął dymisję rządu Beaty Szydło i desygnował na premiera Morawieckiego. Kilka dni później odbyło się powołanie przez prezydenta rządu Morawieckiego.(PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk