Hiszpania: Ponton z migrantami osiadł na mieliźnie u wybrzeży Lanzarote

Ponton z migrantami osiadł na mieliźnie w poniedziałek u wybrzeży hiszpańskiej wyspy Lanzarote, w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Zginęło co najmniej siedem osób, a ok. 20 uratowało się, skacząc do wody - poinformowały policja i straż przybrzeżna.