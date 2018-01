Według świadków, pożar wywołał panikę wśród ok. 60 osób zebranych w dwupoziomowym budynku na amatorskim turnieju karcianym. Gdy wyczuto dym, wszyscy zgromadzeni rzucili się w popłochu do wyjść.

Przyczyną pożaru był prawdopodobnie wybuch systemu ogrzewania - donosi AP.

Według przedstawicieli portugalskich służb bezpieczeństwa, w pożarze rannych zostało co najmniej 50 osób. Niektórzy z nich mają poważne obrażenia. W akcji ratowniczej uczestniczyło kilkadziesiąt wozów strażackich oraz dwa helikoptery, które zabrały rannych do szpitala. Ogień ugaszono w ciągu godziny. Pożar wybuchł w miejscowości Vila Nova da Rainha, w pobliżu miasta Tondela, ok. 260 km na północ od Lizbony.(PAP)