Postępowanie dotyczące uszczuplenia oraz narażenia na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości, prania brudnych pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej prowadzone jest przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji.

Według ustaleń śledztwa, podejrzani w 2013 roku kierowali spółkami z terenu województwa wielkopolskiego. Spółki te prowadziły działalność polegającą na obrocie olejem rzepakowym.

"Olej wyprowadzany był z terenu Polski na teren Niemiec, a następnie ponownie wprowadzano go do obrotu w Polsce. Odbywało się to z pominięciem systemu podatkowego. Zarządzane przez podejrzanych spółki bądź w ogóle nie składały deklaracji podatkowych, bądź nie wykazywały w składanych deklaracjach nabycia oleju rzepakowego" – podała w środę Prokuratura Krajowa.

W ten sposób sprawcy mieli narazić Skarb Państwa na wielomilionowe straty z tytułu nieuiszczenia podatku od towarów i usług oraz niezasadnego zwrotu tego podatku.

Sąd aresztował trzy osoby, wobec czwartej prokurator zastosował dozór policji. W sumie w sprawie podejrzanych jest łącznie 11 osób. Wcześniej tymczasowy areszt stosowany był wobec trzech innych podejrzanych.

Łączna suma przyjętych poręczeń majątkowych przekracza 300 tys. złotych. Suma zabezpieczeń majątkowych przekracza 200 tys. złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny