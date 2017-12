"Decyzja o rozpoczęciu prac nad ostatnim odcinkiem trasy ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzja dotyczy zadania +A+ zakładającego budowę fragmentu drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła +Puławska+ (bez węzła) do węzła +Przyczółkowa+ (bez węzła) o długości ok. 4,6 km" - napisano w komunikacie.

W komunikacie napisano, że projekt inwestycji zakłada budowę m.in. dwupoziomowych węzłów "Ursynów Zachód" i "Ursynów Wschód". Projekt obejmuje również budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej oraz budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Odcinek drogi ekspresowej S2 przebiegający przez Ursynów i Wilanów jest ostatnim, na który Wojewoda Mazowiecki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa realizowana w województwie mazowieckim, na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach Ursynów, Wilanów i Wawer. POW umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia. Umożliwi także połączenie z Trasą Armii Krajowej, co ułatwi dojazd do Gdańska czy Białegostoku.

Resort budownictwa zapowiada, że Południowa Obwodnica Warszawy będzie oddana do połowy 2020 roku.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Jacek Ensztein