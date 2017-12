"Nie znam stanu osób uczestniczących w wypadku, ale wiem, że trzy z nich zostały zabrane przez pogotowie do szpitala. Są to matka i dwójka dzieci. Odnośnie czwartej osoby poszkodowanej w wypadku nie mogę nic powiedzieć, bo nie mam na razie takich informacji. Na miejscu działają trzy zastępy straży pożarnej" - powiedział PAP dyżurny operacyjny komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Kwiatkowski.

Droga łącząca m.in. Grudziądz z Bydgoszczą i Poznaniem jest zablokowana całkowicie, a utrudnienia mogą występować w tym miejscu przez najbliższe godziny.

"Jeden z samochodów, który uległ wypadkowi, to cysterna przewożąca olej napędowy. Na szczęście nie uległa ona rozszczelnieniu, więc jeżeli chodzi o cysternę i jej ładunek, to nie stanowią one większego zagrożenia" - dodał Kwiatkowski. (PAP)

autor: Tomasz Więcławski