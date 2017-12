Prezes Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta Anna Midera podkreśliła, że to "historyczny moment, ponieważ Lufthansa po raz pierwszy rozpocznie operowanie z Łodzi". "To doskonała wiadomość dla wszystkich mieszkańców Łodzi i całego regionu, którzy do tej pory korzystali z usług tego przewoźnika z innych portów lotniczych w Polsce. Lufthansa jest jedną z najlepszych marek na świecie" – dodała.

Loty z Łodzi do niemieckiego portu przesiadkowego w Monachium będą realizowane pięć razy w tygodniu od 28 marca 2018 r. Trasę ma obsługiwać Bombardier CRJ-900 mieszczący na pokładzie blisko 100 osób w klasie biznes i ekonomicznej. Wylot z Niemiec zaplanowano o godz. 6.05, maszyna wyląduje w Łodzi o 7.25. Samolot odleci do Monachium o 8.00, gdzie wyląduje o 9.20. Sprzedaż biletów ma ruszyć w środę.

Midera wyraziła nadzieję, że to początek współpracy łódzkiego lotniska z niemieckimi liniami. "Biorąc pod uwagę wskaźniki gospodarcze Łodzi i regionu, nasze badania dotyczące zapotrzebowania na loty do Niemiec, a także badanie z zakresu obszaru oddziaływania naszego lotniska na potencjalnych pasażerów w Polsce, jestem przekonana, że dzisiejszy dzień będzie pierwszym krokiem do naszej dalszej współpracy" – mówiła.

Dyrektor Lufthansa Group w Polsce Frank Wagner poinformował, że Port Lotniczy w Łodzi, jako dziewiąty w Polsce, będzie oferował usługi tego przewoźnika. "Wraz z uruchomieniem nowych rejsów oferujemy doskonałe połączenie z wszystkimi najważniejszymi miastami Europy, ale też z Nowym Jorkiem, Chicago, Pekinem czy Toronto" – wskazał.

Lotnisko w Monachium usytuowane około 35 km od stolicy Bawarii. To jeden z najpopularniejszych portów przesiadkowych w Europie.

Wcześniej łódzkie lotnisko ogłosiło uruchomienie regularnych połączeń do Aten. Od maja przyszłego roku do stolicy Grecji będzie można polecieć raz w tygodniu - w soboty Ryanairem, który do tej pory obsługiwał z Łodzi trzy kierunki.

autor: Bartłomiej Pawlak (PAP)