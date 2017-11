W najbliższy piątek odbędą się wybory redaktora naczelnego, które zgodnie ze statutem redakcji przeprowadzane są co dwa lata. Tym razem Muratow postanowił w nich nie startować.

„Stoję na czele pisma już 22 lata. 22 lata – to przesada. Już dwa lata temu mówiłem redakcji, że to moja ostatnia kadencja. Na razie nie potrafię powiedzieć, czy kiedyś wrócę na to stanowisko” – powiedział Muratow.

Jak dodał, gazeta będzie miała radę redakcyjną, która w piątek zostanie wybrana w głosowaniu. Ma ona zajmować się sprawami strategicznymi.

Portal RBK poinformował, że według jego źródła na czele rady stanie Muratow. „Jest to strategicznie ważne. On wszystkie wie i wytrzymuje wszelkie ciosy” – oświadczył rozmówca portalu.

Muratow powiedział, że na stanowisko redaktora naczelnego będzie trzech kandydatów.

Muratow jest jednym z założycieli „Nowej Gaziety”, która po raz pierwszy ukazała się 1 kwietnia 1993 r. Obecnie pismo wychodzi trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki.

„Nowaja Gazieta” jest znana z dziennikarstwa śledczego. Pracowała w niej m.in. Anna Politkowska, autorka publikacji o wojnie w Czeczenii, która 11 lat temu została zastrzelona w Moskwie na klatce schodowej swojego domu. (PAP)