Światowy Dzień Ubogich został ustanowiony przez papieża Franciszka, w tym roku przypada 19 listopada. W archidiecezji krakowskiej święto ubogich odbywać się będzie między 12 a 19 listopada.

„Taka inicjatywa jak Światowy Dzień Ubogich jest potrzebna. To nie będzie jednorazowy event” – mówiła PAP s. Teresa Pawlak, zapowiadając, że niezależnie od powodzenia 1. Światowego Dnia Ubogich w archidiecezji krakowskiej akcja będzie powtórzona za rok.

Albertynka wyjaśniła, że nie chodzi o to, aby robić wielkie święto z ubóstwa, biedy, ale o to, aby uwrażliwić serce człowieka na drugiego, potrzebującego.

„Ubóstwo niekoniecznie ma twarz bezdomnego. Człowiek ubogi to ktoś, kto jest cierpiący, samotny, jakoś naznaczony bólem” – wyliczała rzeczniczka prasowa 1. Światowego Dnia Ubogich.

W programie Dnia znajdą się spotkania wolontariuszy, duchownych i specjalistów z różnych dziedzin, np. prawników, medyków, fryzjerów, z osobami potrzebującymi pomocy. Program edukacyjny wypełnią różnorodne warsztaty. Nie zabraknie spotkań z przedstawicielami świata kultury. Tzw. Namiot Spotkań stał będzie na krakowskim Małym Rynku od wtorku, 14 listopada. Organizatorami spotkań będą instytucje oraz organizacje zajmujące się pomocą potrzebującym.

12 listopada, w niedzielę przy kościołach archidiecezji krakowskiej zbierane będą datki do puszek. O to wsparcie zaapelował do wiernych metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w liście, który w ostatnią niedzielę był odczytywany w kościołach archidiecezji.

W ramach obchodów przewidziano też m.in. akcję "Zaproś sąsiada na obiad", w której chodzi o zacieśnienie sąsiedzkich stosunków i przygotowanie m.in. do wspólnych wigilijnych spotkań lub późniejszych wakacji. 12 listopada w kościołach o swoich doświadczeniach opowiedzą osoby angażujące się w akcje charytatywne. O pomocy ubogim usłyszą również uczniowie szkół podczas specjalnych katechez i warsztatów.

Dniu Ubogich towarzyszyć będą rekolekcje pod hasłem "Ubogi niech do mnie przyjdzie" mają uwrażliwiać na drugiego człowieka. Na zakończenie rekolekcji w niedzielę 19 listopada na Małym Rynku o godz. 14 odbędzie się wspólny posiłek połączony z programem artystycznym.