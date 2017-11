Pasażerowie, którzy kupili w United Airlines bilety do Delhi, mogą uzyskać specjalne vouchery, pozwalające na skorzystanie z innych połączeń lotniczych przewoźnika. Linie lotnicze zapewniają również pomoc przy kupnie biletów do tego miasta u konkurencji.

Jak podał sobotni "Washington Post", United Airlines porównują smog w Delhi do takich "katastrof ekologicznych jak huragan czy pożar" i traktują jako "ryzyko, którego należy unikać". Według źródeł dziennika loty z Newark do Delhi będą zawieszone co najmniej do wtorku.

W tym tygodniu niektóre instrumenty pomiarowe w Delhi odnotowały średni wskaźnik jakości powietrza (AQI) na maksymalnym poziomie możliwym do zmierzenia. Testy wykonane we wtorek przez organizację Greenpeace wykazały, że szczególnie szkodliwy pył o średnicy większej niż 2,5 mikrometra (PM2,5) osiągnął w indyjskiej aglomeracji poziom 710 mikrogramów na metr sześcienny, jedenastokrotnie przekraczając normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Z powodu trującego i gęstego smogu władze Delhi ogłosiły stan zagrożenia zdrowia publicznego i wprowadziły środki mające na celu poprawę jakości powietrza. Podniesiono opłaty parkingowe, zakazano wjazdu niektórym samochodom do miasta oraz wezwano mieszkańców do podróżowania komunikacją miejską. Do niedzieli odwołano również wszystkie zajęcia w szkołach.

Służby medyczne apelują o niewychodzenie z domu i porównują zdrowotne skutki poruszania się po mieście do dziennego wypalenia kilkudziesięciu papierosów.

Delhi to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. Jakość powietrza w aglomeracji nad Jamuną zazwyczaj pogarsza się jesienią, gdy zimne powietrze utrzymuje zanieczyszczenia w pobliżu gruntu i uniemożliwia im przedostanie się w wyższe partie atmosfery. Sytuację pogarsza wysoka wilgotność powietrza, brak wiatru oraz wypalanie ściernisk po zbiorach w sąsiadującymi z Delhi stanami Harijana oraz Uttar Pradeś. (PAP)

mobr/ mok/