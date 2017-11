Za złożonym przez klub Kukiz'15 wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym głosowało 167 posłów, przeciw było 234, wstrzymało się dwóch posłów.

Projekt przewiduje opodatkowanie akcyzą płynu do elektronicznych papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich, które zawierają w swoim składzie tytoń do podgrzewania.

Podczas środowej debaty wiceminister finansów Wiesław Janczyk przekonywał, że e-papierosy stanowią substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych. "Dlatego głównym celem projektu jest zagwarantowanie równego traktowania podatkowego przedsiębiorcom działającym w branży tradycyjnych wyrobów tytoniowych oraz podmiotów z branż papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich" - tłumaczył.

Jego zdaniem dzięki zmianom rynek ten zostanie uregulowany, zwiększy się też bezpieczeństwo konsumentów. Zwrócił uwagę, że 13 państw UE opodatkowało wyroby nowatorskie, a 9 płyn do e-papierosów.

W myśl projektu płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r. Według rządu oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe – zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą.

Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych ma wynieść 50 gr za każdy jego mililitr. Z kolei stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wyniesie 141,29 zł za każdy ich kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Projekt zakłada też, że w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych. W przypadku obydwu produktów przewidziano także zwolnienia od podatku akcyzowego (np. w sytuacji importu płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego).

Resort finansów obliczył, że objęcie akcyzą tych towarów powinno przynosić budżetowi państwa ok. 75 mln zł rocznie.

Projekt przewiduje czasowe zwolnienie producentów z obowiązku oznaczania tych towarów znakami akcyzy, bowiem - jak zauważono - dostosowanie linii produkcyjnej do tego jest procesem długotrwałym. Przejściowo, do końca października 2018 r., z obowiązku oznaczania znakami akcyzy ma być zwolniony płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie.

Natomiast do końca grudnia 2018 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy mają być zwolnione te produkty, które wprowadzono do sprzedaży detalicznej przed 1 listopada 2018 r.

Projekt, ponieważ nie został odrzucony, trafił do komisji finansów publicznych. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Bożena Dymkowska