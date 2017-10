We wtorek marszałek Saługa, który już wcześniej publicznie deklarował swój udział w wyborach przewodniczącego partii w regionie, zamieścił w portalu społecznościowym informację o rozpoczęciu przygotowań do zaplanowanych na 2 grudnia wyborów. Podziękował też za poparcie posłowi Borysowi Budce. Opublikował też zdjęcie karty z podpisami poparcia dla swojej kandydatury, gdzie jako pierwszy i jedyny widnieje podpis Budki - b. ministra sprawiedliwości, obecnego wiceszefa PO, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polityków tej partii.

Wakat na stanowisku szefa regionalnej Platformy pojawił się w końcu listopada 2015 r. po śmierci przewodniczącego, posła Tomasza Tomczykiewicza. Zgodnie ze statutem PO, obowiązki szefa regionu obejmuje wówczas najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący - na Śląsku była to b. minister edukacji Krystyna Szumilas, która jednak zrezygnowała z przewodniczenia regionowi. Wówczas zarząd regionalnej PO wyznaczył do pełnienia obowiązków szefa innego wiceprzewodniczącego - marszałka Saługę. Teraz chce on być wybrany na tę funkcję w wyborach, zgodnie z kalendarzem wyborczym.

Wybory szefów regionów PO zaplanowano na 2 grudnia. Zgłoszenia kandydatów, poparte podpisami 5 proc. uprawnionych do głosowania członków partii na danym terenie, będą przyjmowane do 18 listopada. W woj. śląskim potrzeba blisko 200 podpisów poparcia.

Rzecznik śląskiej PO poseł Wojciech Król powiedział PAP, że Borys Budka już dwa tygodnie temu, podczas obrad rady regionalnej PO w Katowicach, mówił, że o kierowanie śląską Platformą powinien ubiegać się jeden kandydat, któremu poparcia udzielą pierwszoplanowe osoby w partii, w tym on sam. Odciął się w ten sposób od spekulacji, jakoby sam chciał ubiegać się o stanowisko szefa partii na Śląsku.

Wojciech Saługa to jak dotąd jedyny polityk, który publicznie ogłosił zamiar startu w wyborach szefa śląskiej PO. Również regionalne struktury partii - jak powiedział Król - nie mają dotąd informacji, by Saługa miał mieć kontrkandydata w wyborach. Król zastrzegł jednak, że na zgłaszanie kandydatów jest jeszcze sporo czasu, więc formalnie inne kandydatury mogą się pojawić.

Wojciech Saługa ma 48 lat, z wykształcenia jest ekonomistą. Pochodzi z Jaworzna, w przeszłości był m.in. wiceprezydentem tego miasta i radnym. W latach 2004-2005 był senatorem, a od 2005 r. posłem trzech kolejnych kadencji Sejmu. Od grudnia 2014 r. jest marszałkiem woj. śląskiego. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Jego pasje to turystyka górska i żeglarstwo. (PAP)

