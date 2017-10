Listę wszystkich tegorocznych kandydatów do Oscara w tej kategorii opublikował na swojej stronie magazyn "Variety".

"Wszystkie nieprzespane noce", określane przez dystrybutora jako "manifest niespokojnego pokolenia urodzonych po 1989 roku", opowiadają o Krzyśku, który po zakończeniu pięcioletniego związku przeprowadza się do mieszkania swojego najlepszego kumpla, Michała. Młodzi dorośli rzucają się w wir imprez - od domówek w mieszkaniach z widokiem na Warszawę, przez festiwalowe koncerty na plaży, kończąc na suto zakrapianych melanżach w klubach.

Film jest pełnometrażowym debiutem Michała Marczaka, oficjalnie zaliczanym do dokumentów, choć właściwie sytuuje się na granicy dokumentu i fabuły. W obrazie niełatwo jest wyznaczyć granicę między kinem a życiem - filmowymi Krzyśkiem i Michałem są Krzysztof Bagiński i Michał Huszcza, którzy wpuszczają widzów do swojego życia - a przynajmniej do jego prawdopodobnej i możliwej wersji.

Produkcja do tej pory została doceniona m.in. Nagrodą Publiczności na 16. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty oraz na festiwalu w Sundance, gdzie Marczak odebrał nagrodę dla najlepszego zagranicznego reżysera filmu dokumentalnego. Po sukcesie na festiwalu prezentującym głównie kino niezależne, produkcja została dobrze przyjęta także przez amerykańskich widzów i krytyków.

Film powalczy o Oscary z takimi produkcjami, jak m.in. "Ostatni w Aleppo" (Last Men in Aleppo) Firasa Fayyada o wolontariuszach Białych Hełmów, "Obywatelka Jane. Walka o miasto" (Citizen Jane: Battle for the City) Matta Tyrnauera o Jane Jacobs - aktywistce i autorce książki "Śmierć i życie wielkich miast Ameryki", "Kedi - sekretne życie kotów" Ceydy Torun o pozycji i roli tych zwierząt w Stambule, "Ex Libris: New York Public Library" Fredericka Wisemana o jednej z największych i najsłynniejszych publicznych bibliotek na świecie, "Mr. Gaga" Tomera Heymanna o izraelskim choreografie Ohadzie Naharinie, który stworzył własny język tańca - GaGa, "78/52" Alexandra O. Philippe o prysznicowej scenie z "Psychozy" Alfreda Hitchcocka oraz "The Reagan Show" Pacho Veleza o prezydencie Stanów Zjednoczonych, który jako pierwszy docenił potęgę telewizji.

Spośród 170 kandydujących do Oscara tytułów następnie wybranych zostanie 15 filmów - tworzących tzw. shortlistę. Jej skład poznamy w grudniu.

autor: Martyna Olasz (PAP)