Szatkowski: Mam nadzieję, że 11 listopada dojdzie do nominacji generalskich

Koncepcja MON nie przewiduje postulowanego przez BBN połączonego dowództwa mającego koordynować współdziałanie sił lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych oraz obrony terytorialnej.źródło: ShutterStock

Mam nadzieję, że 11 listopada dojdzie do awansów generalskich, te awanse są polskiej armii potrzebne - powiedział wiceminister ON Tomasz Szatkowski. Dodał, że kluczem do porozumienia byłoby zaangażowanie zarówno prezydenta, jak i szefa MON.