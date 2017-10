Na początku października Mucha oceniła, że "jest konieczność, żeby określić plan na kolejne 25 lat". "To nasze pokolenie, pokolenie czterdziestolatków, powinno wziąć na siebie trud przygotowania takiego planu, programu i przekonania Polaków do jego realizacji" - oświadczyła. Posłanka poinformowała wówczas, że przygotowała założenia takiego programu oraz, że zamierza przedstawić je liderowi partii.

21 października w Łodzi szef PO Grzegorz Schetyna zaprezentował program partii na przyszłoroczne wybory samorządowe, który określił jako „totalną propozycję”. Schetyna odciął się od wprowadzonych pięć lat temu przez rząd Donalda Tuska zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych, obiecał też, po ewentualnym powrocie do władzy, podwyżki dla pielęgniarek i młodych lekarzy, większe środki dla samorządów oraz likwidację urzędu wojewody; powtórzył wcześniejsze postulaty PO dotyczące wypłaty tzw. 13. emerytury oraz rozszerzenia programu 500 Plus na pierwsze dzieci.

Joanna Mucha pytana w środę w TOK FM, czy lider partii zrozumiał jej apele, podkreśliła, że była przede wszystkim zadowolona z pierwszej części przemówienia Schetyny, która jej zdaniem wyraźnie nawiązywała do tego, o czym mówiła dwa tygodnie wcześniej. "Po pierwsze nie totalna opozycja, tylko totalna propozycja - ja mówiłam o tej alternatywie i nowej wizji. W tym przemówieniu pojawiło się to hasło. To bardzo cieszy, bo oznacza, że jako Platforma, jako opozycja, przestajemy zajmować się PiS-em" - podkreśliła posłanka.

"Przemówienie przewodniczącego Schetyny było dobre. Jestem przekonana o tym, że to co ja przedstawiam, i to co przedstawia w tej chwili Platforma jest komplementarne i może ze sobą bardzo pięknie współgrać. Co nie zmienia faktu, o czym wspominałam wcześniej, że będę przedstawiała kolejne punkty mojego programu" - oświadczyła Mucha. Poinformowała, że w czwartek przedstawi "część propozycji dotyczących służby zdrowia".

Dopytana, czy propozycja, która padła dotychczas ze strony PO jest zła, posłanka oceniła, że jest dobra i - jej zdaniem - oczywista. "Zaproponowanie, żeby w ciągu 4 lat dojść do 6 proc. PKB jest bardzo rozsądne i bardzo fair" - powiedziała.

Oceniła jednocześnie, że propozycja rządu, zwiększająca nakłady na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r. jest niepoważna. "To jest przerzucanie odpowiedzialności na kolejne rządy, wręcz już na kolejną kadencję" - oceniła Mucha. Jak dodała PiS "idzie na zderzenie" z rezydentami.

"Przez kilkanaście lat obserwuję służbę zdrowia w Polsce i cały czas nie byliśmy w stanie - jako politycy - tego powiedzieć, że trzeba to zrobić. Trzeba podnieść nakłady na służbę zdrowia" - przekonywała posłanka PO. "Jestem nieprawdopodobnie wdzięczna tym młodym ludziom, rezydentom, że to oni byli tą grupą, która wyszła i powiedziała: król jest nagi, trzeba to zrobić" - podkreśliła.

Lekarze rezydenci protestują od 2 października; część z nich prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. W sobotę ich przedstawiciele złożyli w kancelarii premiera pismo, w którym przedstawili swoje postulaty. Rezydenci domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB, z drogą dojścia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.

We wtorek rząd przyjął projekt autorstwa Ministerstwa Zdrowia stopniowo zwiększający nakłady na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r.

W 2018 r. na ochronę zdrowia ma być przeznaczone 4,67 proc. PKB; a rok później 4,86 proc. Nakłady na ten cel będą wzrastać także w kolejnych latach: w 2020 r. - 5,03 proc, w 2021 r. - 5,22 proc., w 2022 r. 5,41 proc., w 2023 r. - 5,6 proc., a w 2024 - 5,8 proc. Docelowy poziom finansowania, czyli 6 proc. PKB, miałby zostać osiągnięty w 2025 r.