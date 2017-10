Amerykańskie ministerstwo spraw zagranicznych przyjęło jako alarmującą wiadomość o piątkowych starciach sił irackich z bojownikami kurdyjskimi w miejscowości Altun Kupri, 35 km na północny wschód od Kirkuku, na drodze między tym miastem a stolicą Regionu Kurdystanu, Irbilem.

"To, że władze federalne ponownie zaznaczą swą władzę nad spornymi terytoriami w żaden sposób nie zmienia statusu tych ziem. Spór będzie można uregulować wyłącznie w oparciu o iracką konstytucję" - podkreślono w oświadczeniu,

Według agencji dpa starcia, do jakich doszło w Altun Kupri, to ciężkie walki między Peszmergą a szyickimi milicjami lojalnymi wobec rządu w Bagdadzie. Milicje te poinformowały na Twitterze o zajęciu Altun Kupri, ale na razie nie zostało to potwierdzone z innych źródeł.

Kurdyjski portal Rudaw twierdzi, że kurdyjską Peszmergę zaatakowały tam w piątek rano wojska i milicje irackie i że Kurdowie zniszczyli dwa pojazdy opancerzone. Według dpa bojownicy kurdyjscy użyli broni przeciwpancernej dostarczonej im przez Niemcy do walki z Państwem Islamskim.

W czwartek Kurdyjski Rząd Regionalny (KRG) postanowił pozytywnie odnieść się do wezwania irackiego premiera Hajdara Dżawada al-Abadiego o dialog między regionalnymi władzami kurdyjskimi i federalnymi władzami irackimi, w oparciu o konstytucję Iraku. Dzień wcześniej premier Iraku wydał rozkaz wycofania z przejętych od Kurdów terenów, w tym z Kirkuku i Chanakin, wszelkich oddziałów poza siłami antyterrorystycznymi i policją federalną. Chodziło w szczególności o szyickie milicje znane jako Oddziały Mobilizacji Ludowej (PMF).

Starcia między siłami kurdyjskimi a armią iracką wybuchły w poniedziałek we wczesnych godzinach porannych. Następnie siły irackie, w tym PMF, zajęły Kirkuk oraz inne tzw. terytoria sporne, czyli tereny niebędące częścią Regionu Kurdystanu, a zajęte przez Peszmergę po czerwcu 2014 r. i w dużej mierze zamieszkane przez ludność kurdyjską. Operacja sił irackich związana była z kurdyjskim referendum niepodległościowym, które odbyło się 25 września.