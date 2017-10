Ok. 60 proc. szpitali zapas leków ratujących życie ma jedynie na kilka dni

76 proc. szpitali deklaruje, że ma zapas leków na co najmniej tydzień, jednak ok. 60 proc. placówek przyznaje, że dysponuje najpilniejszymi farmaceutykami, „na ratunek życia”, jedynie na kilka dni – wynika z raportu opublikowanego we wtorek w Warszawie.