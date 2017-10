Minister Mucha wziął udział w poniedziałek w Poznaniu w otwartym spotkaniu dyskusyjnym w ramach kampanii społeczno-informacyjnej, która poprzedza referendum ogólnokrajowe dotyczące nowej konstytucji.

Minister pytany, czy prezydent RP powinien posiadać większe uprawnienia konstytucyjne, odpowiedział, że to „Polacy muszą na to pytanie odpowiedzieć”.

„To jest pytanie o efektywność władzy. My mówimy, że ten system ucieranie się władz, który jest zawarty w treści regulacji w konstytucji z 1997 roku – nie sprawdza się. Jeżeli chodzi o praktykę polityczną, dochodzi do rozmaitych sporów” – zauważył wiceszef Kancelarii Prezydenta.

„Wiemy, że takich niedoskonałości konstytucji z 1997 roku jest bardzo wiele. My chcemy postawić pytanie: czy to będzie model parlamentarno-gabinetowy, czy to będzie model semi-prezydencki, czy to będzie model klasyczny prezydencki. Chcemy, żeby to pytanie, jeżeli będzie w materii referendalnej, stanowiło przedmiot refleksji i wypowiedzi suwerena” – zaznaczył minister.

„Wiemy, że na gruncie art. 4 konstytucji, władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. To naród się powinien wypowiedzieć w tej sprawie. I ten model, który będzie poparty przez naród, będzie odzwierciedlony w dalszych pracach konstytucyjnych” – podkreślił Paweł Mucha.

Według niego w referendum konstytucyjnym znajdzie się najprawdopodobniej ok. 10 pytań. Dotyczyć one będą m.in. podziału kompetencji władzy. „Chcemy jednak, żeby te pytania były odwzorowaniem potrzeb, dyskusji i głosów, które padają także w toku tych konsultacji społecznych. To jest ta obywatelskość procesu tworzenia konstytucji” - zaznaczył minister.

W spotkaniu więźli udział także m.in. doradca prezydenta Cezary Kochalski, oraz konstytucjonalista prof. Dariusz Dudek.

Kolejne otwarte spotkania dyskusyjne nt. projektu nowej Konstytucji odbędą się w Toruniu, Katowicach i Gdańsku. (PAP)