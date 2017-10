Wcześniej w czwartek rezydenci prowadzący głodówkę złożyli w KPRM list do premier Beaty Szydło, informujący o odmowie udziału we wspólnym zespole. "W rządzie są osoby kompetentne i nasza pomoc oraz udział w tym nie są konieczne. Konieczne są za to realne działania dużo szybciej niż do 15 grudnia" - powiedziała PAP Katarzyna Pikulska z Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Minister zdrowia powiedział w RMF FM, że zespół i tak rozpocznie prace. "Ciągle na stole jest przede wszystkim zaproszenie pani premier do wspólnej pracy nad przyszłością polskiego systemu służby zdrowia. W tej chwili przygotowujemy zarządzenie powołujące taki zespół. Ten zespół tak czy inaczej zacznie działać i mam nadzieję, że do niego dołączą także lekarze rezydenci" - powiedział Radziwiłł.

Powtórzył, że rząd pracuje nad ustawą gwarantującą wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6 proc. PKB do 2025 roku. "Badamy możliwości" - powiedział Radziwiłł, pytany, czy może to być wcześniej niż w 2025 r.

Minister odniósł się także do posiedzenia sejmowej komisji zdrowia, która w piątek ma spotkać się, na wyjazdowym posiedzeniu, z protestującymi lekarzami rezydentami. "To dosyć dziwny pomysł i nie bardzo rozumiem, skąd to się zrodziło. Przewodniczącym komisji zdrowia jest były minister pan (Bartosz) Arłukowicz, który jest w znacznej mierze sprawcą tych kłopotów, z którymi teraz mamy do czynienia" - powiedział. Radziwiłł dodał, że będzie obecny na piątkowym posiedzeniu komisji.

Minister był pytany także o czas pracy młodych lekarzy. Jak podkreślił, średni czas pracy rezydenta określają przepisy kodeksu pracy. Dopytywany czy mogą oni pracować 100 godzin tygodniowo, Radziwiłł odparł, że zgodnie z przepisami nie jest to możliwe.

"Każdy z nas podejmując dodatkową pracę powinien myśleć o tym, czy nie przekracza to jego możliwości. Każdy pracodawca zatrudniając osobę na dodatkowy dyżur czy etat, powinien ustalić, czy ten pracownik nie jest przemęczony ponad miarę" - powiedział Radziwiłł.

W czwartek w Sejmie minister zdrowia przedstawił informację w sprawie protestu głodowego lekarzy rezydentów, nad którą odbyła się burzliwa debata. Jak powiedział, rząd w 2018 r. przeznaczy 1 mld 179 mln zł na wynagrodzenia lekarzy rezydentów i stażystów.

Około 20 lekarzy rezydentów od 2 października prowadzi głodówkę w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Protestujący domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata, z drogą dojścia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.