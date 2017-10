Doroczny festiwal organizuje Instytut Polski w Kijowie, który prezentuje ukraińskim widzom najnowsze produkcje filmowe ostatnich dwóch lat. Gościem honorowym uroczystego otwarcia Dni Kina Polskiego była córka Michaliny Wisłockiej, Krystyna Bielewicz.

„Na Ukrainie nie ma kina polskiego w dystrybucji powszechnej, więc dla jego wielbicieli jest to jedyna okazja, żeby je zobaczyć” – powiedziała dziennikarzom p.o. dyrektora Instytutu Polskiego Katarzyna Węzowska.

Podczas Dni Kina polskiego ukraińscy widzowie będą mogli zobaczyć m.in. biografię Marii Skłodowskiej-Curie w reżyserii Marie Noel oraz „Ostatnią rodzinę”, film Jana Matuszyńskiego opowiadający o życiu rodziny Beksińskich.

Dni Kina Polskiego to jedna z dwóch imprez filmowych, które odbywają się w tych dniach na Ukrainie. W piątek we Lwowie rozpoczyna się doroczny Przegląd Najnowszych Filmów Polskich "Pod Wysokim Zamkiem". Impreza odbędzie się po raz szósty i będzie trwała do 15 października.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)