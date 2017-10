"Wykładnia Unii Europejskiej jest taka - termin minął, ale sprawa jest o tyle aktualna, że jest złożony wniosek do Trybunału Sprawiedliwości o ukaranie Polski i Węgier za nie przyjęcie imigrantów" - powiedział europoseł PiS Ryszard Czarnecki, zapytany w Telewizji Republika, czy wraz z wygaśnięciem obowiązku relokacji, wygasa także kara dla Polski.

"Nawet jeżeli ten wniosek będzie rozpatrywany, za parę lat będą jakieś kary finansowe - jeżeli w ogóle będą. Unia może się zmienić za parę lat wyraźnie, to jednak nam na siłę tych imigrantów, na spadochronach, czy w inny sposób, nam nie wcisną" - dodał.

We wrześniu 2015 r., w reakcji na kryzys spowodowany masowym napływem uchodźców do Europy, Rada Unii Europejskiej przyjęła postanowienie o relokacji 120 tys. uchodźców. We wtorek, po upływie dwóch lat, ta decyzja wygasła. Od początku budziła ona ogromne kontrowersje. Ostatecznie udało się przenieść znacznie mniej osób niż zakładano. Nowego obowiązkowego rozdzielnika nie będzie.

W środę Komisja ma przedstawić nowe pomysły dotyczące migracji. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że będą one skoncentrowane na zapewnieniu ścieżek legalnej migracji, tak aby zniechęcać do korzystania z "usług" przemytników. Komisja ma również ogłosić, jakie są deklaracje państw członkowskich ws. przyjmowania kolejnych uchodźców. Będzie to jednak dobrowolny mechanizm, finansowany ze środków unijnych.