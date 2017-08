Resort w przesłanym PAP oświadczeniu odnosi się do artykułu zamieszczonego na portalu Polityka.pl pt. "Polska stawia ultimatum Amerykanom. Chodzi o Patrioty". Napisano w nim, że Polska zagroziła rządowi USA zerwaniem negocjacji na zakup systemu obrony powietrznej Wisła opartego na wyrzutniach Patriot.

"Taką groźbę zawiera wysłany 12 lipca list, podpisany przez wiceministra obrony Bartosza Kownackiego. Adresatem pisma jest szef Agencji Współpracy Obronnej DSCA, zostało też skierowane do wiadomości zastępcy sekretarza obrony do spraw eksportu i współpracy obronnej Ann Cataldo i dyrektor biura bezpieczeństwa technologii obronnych Pentagonu Beth McCormick. Cała trójka zajmuje swe stanowiska od czterech lat, dobrze zna polski program Wisła i wielokrotnie spotykała się z przedstawicielami obecnego i poprzedniego rządu w Warszawie. Dla wszystkich treść listu była szokiem" - napisano w artykule.

Jak można w nim przeczytać, "wytłuszczony przez nadawcę akapit pisma mówi, że transfer 12 technologii oznaczonych w offsecie jako niezbędne, zgodnie z polskimi przepisami, ma zasadniczy wpływ na podpisanie Letter of Offer and Acceptance (LOA) przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Niespełnienie tych założeń spowoduje odrzucenie oferty offsetowej, co skutkować będzie zakończeniem postępowania na pozyskanie systemu WISŁA PATRIOT". W dalszej części listu Bartosz Kownacki prosi o "ustosunkowanie się do jego postulatów w możliwie najbliższym terminie" - pisze "Polityka".

MON podkreśliło w oświadczeniu, że Polska od grudnia 2015 r. realizuje proces pozyskania przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu - Wisła.

"Należy podkreślić, że Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje postępowanie zgodnie z przepisami prawa: procedurą opisaną w ustawie offsetowej i założeniami gwarantującymi realizację polskiego interesu narodowego. Założenia te dotyczą między innymi konieczności pozyskania kluczowych technologii w ramach umowy offsetowej. Korzystna decyzja w tej sprawie została przyjęta w memorandum podpisanym przez przedstawicieli MON i Departamentu Obrony USA. Przywołany w +Polityce+ list wiceministra MON jedynie potwierdza rozstrzygnięcie zawarte w memorandum" - głosi oświadczenie resortu obrony.

"Nie zmienia to faktu, że upublicznienie tendencyjnie dobranych fragmentów wewnętrznej korespondencji między rządami Polski i USA jest próbą pogorszenia wyjątkowo dobrych relacji między naszymi państwami. Pozyskanie kluczowych technologii w ramach umowy offsetowej leży w interesie polskich sił zbrojnych, polskiego przemysłu obronnego i interesie bezpieczeństwa naszego kraju. Publikacja +Polityki+ i wypowiedź posła PO Tomasza Siemoniaka zmierzają do utrudnienia negocjacji a może nawet do zerwania tego korzystnego dla Polski kontraktu" - napisało MON.

Resort podkreślił, że strona polska zapewnia, że będzie kontynuowała negocjacje w duchu obopólnego zrozumienia oraz bardzo dobrej atmosfery, czego wyznacznikiem była między innymi wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce oraz podpisanie memorandum na szczeblu rządowym. MON potwierdza gotowość podpisania I etapu umowy określonej w memorandum do końca 2017 roku. Podpisanie etapu drugiego nastąpić ma do 2018 roku.

O memorandum między departamentem obrony USA i MON ws. sprzedaży Polsce baterii obrony powietrznej Patriot MON poinformowało 6 lipca podczas wizyty w Warszawie prezydenta USA Donalda Trumpa.

Memorandum przewiduje, że w pierwszej fazie wojska lądowe USA przedstawią Polsce ofertę dotyczącej czterech jednostek ogniowych (tj. dwóch baterii z 12 wyrzutniami) uzbrojonych w pociski PAC-3 MSE i wyposażonych w IBCS. Zestawy mają być wyposażone w obecnie dostępny sektorowy radar, a USA "nie są w stanie dostarczyć bieżących radarów (…) w celu wypożyczenia lub późniejszego odkupu". Dostawy mają się rozpocząć w roku 2022, osiągnięcie zdolności operacyjnej przewidziano na rok 2023.

W kolejnej fazie USA mają kontynuować integrację pocisków SkyCeptor, nowego radaru i polskich sensorów. "Zdolność Departamentu Obrony Sanów Zjednoczonych do wdrożenia systemu uwarunkowana jest otrzymaniem dodatkowych informacji technicznych i harmonogramu pozyskania systemu z Polski oraz uzyskaniem zgód władz wyższego szczebla" – zaznaczono. Oferta w tej fazie ma zostać przedstawiona pod koniec roku 2018.

W memorandum zaznaczono, że nie jest ono "prawnie wiążące, nie upoważnia do wykonywania prac ani nie obliguje do podejmowania wiążących zobowiązań na mocy prawa amerykańskiego lub polskiego".

Modernizacja obrony powietrznej to jeden z priorytetów wieloletniego planu rozwoju sił zbrojnych. System ma być mobilny i umożliwić obronę wybranych obszarów - ważnych obiektów, zgrupowań wojsk i kontyngentów za granicą. Wisła - system średniego zasięgu zdolny zwalczać rakiety balistyczne - to jedna z części planowanego systemu obrony powietrznej kraju.

O wyborze zestawów Patriot do rozmów między rządami Polski i USA koalicja PO-PSL zdecydowała w kwietniu 2015 r., poinformował o nim prezydent Bronisław Komorowski. (PAP)