Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałek, że zawetuje dwie ustawy - o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak powiedział we wtorek w TVN24 Wójcik, pomysły, jakie znalazły się w ustawach, były wcześniej omawiane z Kancelarią Prezydenta.

Mówiąc o ustawie o SN stwierdził "to było konsultowane na etapie tworzenia tych zapisów. Minister sprawiedliwości spotkał się z panem prezydentem swego czasu. O ile pamiętam, było to przed złożeniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. KRS. (Prokurator Generalny złożył go 12 kwietnia br. - PAP). Były rozmowy na ten temat" - mówił Wójcik.

Jak dodał, "była publiczna obietnica że pan prezydent podpisze, jeżeli jego poprawki zostaną przyjęte. Poprawki zostały przyjęte". "To był projekt poselski, złożony za aprobatą ministerstwa sprawiedliwości. Były konsultacje z Kancelarią Prezydenta. Wiem na pewno, że były rozmowy na ten temat" - stwierdził wiceminister. Jego zdaniem, "gdyby pan prezydent na etapie prowadzonych prac powiedział, że jego interesuje to, to, czy to, to zapewne by się to tam znalazło". "Prowadzone były tego rodzaju rozmowy z Kancelarią Prezydenta, ale nie będę odsłaniał kulisów kuchni politycznej. Kierownictwo rozmawiało na innym etapie niż etap wpłynięcia do Sejmu" - mówił Wójcik.(PAP)