Z opublikowanego w piątek w telewizji ZDF sondażu wynika, że na chadeckie siostrzane partie CDU i CSU chce głosować 40 proc. wyborców, a na SPD 24 proc. Poparcie dla CDU/CSU i SPD nie uległo w ciągu miesiąca zmianie.

Gdyby wyborcy mogli głosować bezpośrednio na kanclerza, 59 proc. wybrałoby Merkel, a tylko 30 proc. Schulza.

Notowania kandydata SPD nie zmieniły się pomimo ogłoszenia przez niego 10-punktowego planu dla Niemiec, w którym zapowiedział gruntowną modernizację kraju, a także obcięcie funduszy dla krajów UE odmawiających przyjmowania uchodźców.

Lewica, Zieloni i liberalna FDP mogłyby liczyć na wynik po 8 proc. Dla Lewicy oznacza to stratę 1 pkt proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca, a dla obu pozostałych partii zachowanie stanu posiadania. Gotowość do poparcia eurosceptycznej i antymigranckiej Alternatywy dla Niemiec (AfD) wyraziło 8 proc. ankietowanych (+ 1 pkt proc.)

Gdyby w wyborach wszystkie partie osiągnęły takie wyniki jak w sondażu, możliwa byłaby kontynuacja obecnej koalicji CDU/CSU z SPD lub kierowany przez CDU/CSU wspólny rząd z Zielonymi i FDP. Wszystkim innym koalicjom, w tym centrowo-lewicowemu sojuszowi SPD-Zieloni-Lewica, zabrakłoby wymaganej większości.

Wybory do Bundestagu odbędą się 24 września.