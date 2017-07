"Pan prezydent podczas konferencji prasowej postawił warunek zmian, które uważa za właściwe" - powiedział w radiowej Jedynce Mariusz Błaszczak, odnosząc się do propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, by sędziowie KRS byli wybierani przez Sejm większością 3/5 głosów. "My, Prawo i Sprawiedliwość szanujemy taką propozycję, w związku z tym poprzez wprowadzenie poprawek to zostało przyjęte przez komisję mimo oporu totalnej opozycji" - podkreślił. "Zakładam, że dziś Sejm uchwali te zmiany, Senat także" - dodał.

Szef MSWiA przyznał, że kwalifikowana większość 3/5 będzie w Sejmie trudna do uzyskania. "Ale przyjmujemy wyzwanie" - dodał. Podkreślił też, że rozumie założenie prezydenta, które według niego oznacza wybór członków KRS "ponad podziałami".

Po burzliwych obradach w nocy z środy na czwartek sejmowa komisja sprawiedliwości negatywnie zaopiniowała - w głosowaniach blokowych - wszystkie poprawki opozycji do projektu o Sądzie Najwyższym; pozytywnie zaś - poprawki PiS. Opozycja próbowała zablokować obrady.

Minister Błaszczak odniósł się również do "demonstrantów z KOD-u", którzy protestują przeciwko reformie sądownictwa. "Oni są ludźmi, którzy mówią, że bronią demokracji, tymczasem ograniczają prawa innych. "Bardzo charakterystyczne jest to, że każdego 10 (dnia miesiąca) mówią nie o tym, że chcieliby manifestować, demonstrować, gromadzić się, tylko mówią, jak zablokować zgromadzenie tych, którzy upamiętniają ofiary tragedii smoleńskiej" - powiedział Błaszczak, odnosząc się do kontrmanifestacji smoleńskich.