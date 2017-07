Poseł Murdzek przedstawiał w środę w Sejmie "Informację o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2016 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego". Jak mówił, informacja ta trafiła do Komisji Finansów Publicznych.

"Stwierdzono (...) udzielenie dziewięciu gwarancji Skarbu Państwa, na łączną kwotę ponad 16 mld zł. W tym przedsięwzięcia takie, jak droga ekspresowa S17 Warszawa - Lublin, modernizacja dróg w Polsce, droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław), obwodnica Warszawy - III etap, warszawski węzeł kolejowy, modernizacja Linii Kolejowej E20 Sochaczew - Swarzędz" - powiedział poseł.

Dodał, że kolejne trzy gwarancje dotyczyły wykonania zobowiązań - wszystkie związane z Krajowym Funduszem Drogowym.

Jak powiedział poseł, potencjalne, niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosły na koniec ubiegłego roku 124,513 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2015 r. o 10 proc.

Poseł poinformował, że w 2016 r. Skarb Państwa nie wydał ani złotówki na spłatę gwarantowanych i poręczonych zobowiązań.

"Na koniec ub.r. relacja potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń w stosunku do PKB za 2016 r. wyniosła 6,7 proc., tj. nastąpił niewielki wzrost w stosunku do wysokości tej relacji według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., która wynosiła wtedy 6,3 proc." - powiedział. Dodał, że w 2016 r. zaobserwowano nieznaczny spadek średniego ryzyka portfela udzielonych poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa w stosunku do roku 2015 z 7 proc. do 6,5 proc.

"Natomiast należności z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń, według stanu 31 grudnia 2016 r. wyniosły 213,2 mln zł, co oznacza, że w stosunku do roku 2015 pozycja ta odnotowała spadek o 30,2 proc., gdyż według stanu na 31 grudnia 2015 r. należności te wynosiły ponad 305,7 mln zł" - przekazał poseł.

Jak dodał, w rezultacie działań windykacyjnych, podjętych w 2016 r. oraz w latach poprzednich, których skutkiem był zwrot do budżetu kwot wierzytelności Skarbu Państwa, w roku 2016 uzyskano dochody w wysokości 83,3 tys. zł, co stanowi spadek o 98,5 proc., wobec dochodów w kwocie 5,5 mln zł uzyskanych w 2015 r.

"Nie zanotowano jakiś niepokojących sygnałów, jeśli chodzi o udzielane poręczenia. W związku z tym, komisja po krótkiej dyskusji i rozpatrzeniu tej informacji na posiedzeniu 21 czerwca 2017 roku wnosi, aby Sejm raczył przyjąć informacje" - powiedział poseł.