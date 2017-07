Nie potrafił przewidzieć jak dużo czasu zajmie komisji rozpatrzenie poprawek zgłoszonych do projektu. "Na pewno mamy cały dzień na to, aby nad tym projektem pracować" - dodał Astźródło: ShutterStock

Mamy cały dzień na to, by pracować nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym - zapowiedział w środę Marek Ast (PiS). Jak podkreślił, na pewno część ze zgłoszonych do projektu poprawek, których jest ponad tysiąc, będzie można głosować łącznie.