Sejm w środę przeprowadził pierwsze czytanie projektu ustawy autorstwa posłów PiS o Funduszu Dróg Samorządowych. Zakłada on dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Fundusz ma zasilać nowa opłata paliwowa w wysokości 20 groszy za litr. Według krytykujących projekt polityków opozycji przełoży się to na podwyżkę ceny paliwa o 25 groszy na litrze.

"Sprzeciwiamy się dodatkowemu podatkowi, który zostanie nałożony na obywateli, na którym straci również polska gospodarka tracąc swoją konkurencyjność" - podkreślił na konferencji prasowej w Sejmie wiceprzewodniczący SLD Marek Balt. Jego zdaniem "wyższe ceny paliw to droższy transport usług i towarów".

"Skandalem jest również, że do dopłaty będzie doliczane 23 proc. VAT-u, co jest kolejnym obciążeniem obywateli o którym się nie mówi, a minister (rozwoju i finansów) Mateusz Morawiecki znowu będzie się chwalił z wyższej ściągalności podatku VAT" - dodał.

Wiceprzewodniczący SLD podkreślił, że podniesienie cen paliw to podniesienie kosztów życia dla każdego obywatela. "W tym między innymi cen biletów komunikacji miejskiej, to droższy koszt dojazdu do pracy" - zaznaczył.

Balt zauważył również, że Polska jest dopiero na 20. miejscu w Europie, jeśli chodzi o zakup samochodu za przeciętną pensję. "A przecież wiemy, że większość Polaków nie zarabia tej kwoty" - dodał.

Sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek zaznaczył, że podwyżka cen paliw wpłynie na wzrost cen innych produktów. "Pytamy partię rządzącą dlaczego wprowadza tę podwyżkę i czy to ma związek ze zbliżającymi się powoli wyborami samorządowymi. Po co, skoro jest podobno tak dobrze?" - podkreślił.

Marek Dyduch, szef SLD w województwie dolnośląskim przypomniał, że kilkanaście lat temu rząd Leszka Millera chciał wprowadzić dodatkowe opłaty w postaci winiet. "Wówczas cała prawica, zarówno PiS, jak i PO, protestowały przeciwko temu pomysłowi, że to skandal i nie można tak ściągać środków. Parę lat później jednak, ci, którzy krytykowali ten pomysł wprowadzili dodatkowe opłaty na bramkach za autostradę" - mówił.

Dyduch podkreślił, że razi SLD to, że sprawa podwyżek cen paliwa nie jest konsultowana ze społeczeństwem. Jego zdaniem są też inne źródła finansowania dróg. "Jest to przede wszystkim Unia Europejska, gdzie na ten cel są przeznaczane miliardy złotych, a w dużej mierze te środki są niewykorzystywane" - dodał.

Z szacunków autorów projektu o FDS wynika, że stawka opłaty drogowej zapewni wpływy w wysokości ok. 4-5 mld zł rocznie. Połowa kwoty zostanie przeznaczona na Fundusz Dróg Samorządowych, natomiast reszta wpływów zasili Krajowy Fundusz Drogowy.